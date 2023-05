Nato e cresciuto con il Torino: tutto su Alessandro Dellavalle, il difensore che sta portando in alto la Primavera

Da sempre granata, Alessandro Dellavalle è uno degli uomini chiave del Torino Primavera che sta dando grandi soddisfazioni in classifica. Nato nel capoluogo piemontese l’11 maggio 2004, il giovane difensore è praticamente cresciuto con il Toro, che sin da bambino gli ha dato fiducia. Difensore di statura e molto duttile, ha percorso tutte le trafile del settore giovanile, arrivando a calcare il campionato Primavera che vede quest’anno il Torino qualificatosi ai playoff.

I numeri e il percorso con il Torino

Dellavalle può essere considerato uno dei figli del Toro, uno che gli ambienti granata li ha vissuti per parecchio tempo. Già nella stagione 2019/2020, ad esempio, ha giocato da sotto età il campionato Under 17, mettendo insieme 4 presenze e 2 reti. L’anno seguente, sempre da sotto età, è passato alla categoria Under 18, mostrando grande personalità e continuità. I numeri infatti hanno parlato chiaro: 19 presenze e 3 gol, tutti da difensore centrale. Rendimento che, di conseguenza, ha convinto la società granata a promuovere il ragazzo in Primavera.

L’arrivo in Primavera

E, nella categoria superiore, non ha avuto neppure bisogno di ambientarsi, come dimostrano le cifre realizzative. In 31 presenze, infatti, il torello ha segnato 5 reti, arricchite anche da un assist. Nella stagione in corso, inoltre, Dellavalle si è affermato maggiormente come uno dei leader della rosa di Scurto che, meritatamente, si è guadagnata l’accesso ai playoff di categoria. One to watch, come direbbero gli inglesi, per il Torino, che il difensore titolare del futuro potrebbe avercelo già in casa.