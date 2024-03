Il Torino Primavera si prepara ad affrontare il Genoa con l’obbiettivo di recuperare i punti persi nelle ultime settimane

Momento altalenante per il Torino Primavera, che dopo una lunga serie di risultati positivi è incappato in due brutte sconfitte contro Atalanta e Lecce, prima di tornare al successo contro il Monza. Sconfitte che hanno fatto scivolare i ragazzi di Scurto al sesto posto in classifica, a quota 40 punti. Si allontana dunque l’accesso diretto alle semifinali scudetto, visto il gap con la Roma che è salito a 6 punti. Ora i granata si preparano ad affrontare il Genoa per mantenere la posizione che permetterebbe di accedere ai quarti di finale. Una sconfitta avvicinerebbe ulteriormente i rossoblù, distanti 5 lunghezze dal Toro.

Come arriva il Torino

Nonostante due sconfitte pesanti rimediate contro Atalanta e Lecce il Toro sembra aver archiviato queste brutte prestazioni con la larga vittoria inflitta al Monza. 4-0 il risultato finale contro i biancorossi, firmato dalle reti di Padula, Savva, Njie e Franzoni in una gara senza storia. La classifica non è del tutto compromessa: il secondo posto dista 6 punti e in più c’è una finale di Coppa Italia tutta da giocare. Il lavoro fatto sin qui è sicuramente positivo, ma ora sarà necessario dare continuità all’ultimo successo ottenuto in campionato. Una vittoria contro il Genoa sarebbe importantissima per mettere i liguri a distanza di sicurezza. Mentre il Milan, settimo, avrà una gara difficile contro la Lazio.

Come arriva il Genoa

Sarà un Genoa in forma e motivato quello che affronterà il Toro nella prossima giornata del campionato Primavera. I liguri hanno perso una sola gara nelle ultime sette e proseguono spediti la rincorsa ai quarti di finale scudetto. Per raggiungerli sarà importantissimo battere il Toro, per andare a -3 dal sesto posto. In caso contrario per il Grifone diventerebbe complicato sperare nella qualificazione, con la classifica che andrebbe ulteriormente ad allungarsi a nove giornate dal termine della stagione.