Vittoria importante per il Torino Primavera, che proietta i torelli nuovamente in zona playoff: ora bisogna ritrovare la continuità

È tornato a splendere il sole per il Torino Primavera. Dopo un mese di febbraio quasi pessimo e un marzo iniziato con il piede sbagliato, i ragazzi di Giuseppe Scurto hanno ritrovato in un colpo solo il sorriso, la vittoria e la zona playoff. Nella sfida di domenica contro il Monza, che sembrava una sorta di dentro o fuori, i torelli si sono imposti con un netto 4-0 interrompendo il lungo digiuno in campionato e rialzandosi in classifica. Una prova di forza importante da parte di Savva e compagni, che si sono così rimessi in carreggiata quando mancano 9 partite alla fine della regular season.

Calendario agevole

Se da un lato mister Scurto ha tanto di cui rammaricarsi, considerando come fino a un mese fa la sua squadra si trovasse al 2° posto in classifica, dall’altro può guardare all’imminente futuro con un accenno di sorriso. Il Torino ha infatti già disputato praticamente tutti gli scontri diretti in programma, e a eccezione della sfida al Milan di Abate – che si presenterà a Orbassano nell’ultimo turno prima dei playoff – dovrà vedersela con squadre che si trovano in questo momento dal 9° posto in giù. Questo non vuol dire per nulla che la vittoria è assicurata in ogni partita, e i recenti passi falsi contro Lecce o Cagliari lo dimostrano perfettamente. I torelli, però, hanno una buonissima possibilità di guadagnare punti quando le dirette concorrenti dovranno sfidarsi tra di loro, visto l’alto numero di big match ancora in programma.

Bilancio rimandato

È ancora tutta da definire la stagione del Torino Primavera, quando mancano poco più di due mesi alla chiusura dei battenti. I ragazzi di Scurto non solo hanno dei playoff da guadagnarsi, ma hanno in palio anche un trofeo. Il 4 aprile è infatti in programma la finale della Coppa Italia Primavera contro la Fiorentina, e vincere vorrebbe dire dare un grande segnale all’interno di questa stagione altalenante.