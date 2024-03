Ecco tutto quello che c’è da sapere su Cristian Padula, attaccante che del Torino Primavera: la sua storia

Senza alcuna ombra di dubbio tra i profili più interessanti della Primavera granata c’è Cristian Padula. Il giovane promettente che fa parte della “cantera granata” è nato a Roma il 12 agosto 2004 e per nove anni ha giocato nella Roma. Qui ha saputo mettersi in risalto e ha iniziato un percorso di crescita davvero molto importante, fino ad approdare nella Primavera giallorossa. Come lui stesso ha scritto in un lungo post su Instagram nel quale ha ringraziato la Roma, squadra per la quale tra l’altro tifa, non è stato facile lasciare la squadra giallorossa per approdare al Toro a titolo definitivo.

Padula, dalla Roma al Torino

Anche perché con il club capitolino ha mosso passi davvero importanti riuscendo a togliersi grandi soddisfazioni con la maglia giallorossa addosso, vincendo il campionato Under 17 nella stagione 2020/2021 e una Coppa Italia Primavera nella stagione 2022/2023. Poi a luglio 2023 l’approdo al Toro dove inizia subito a segnare e di conseguenza a far parlare di sé.

Padula: le caratteristiche

Padula è un giocatore con diverse qualità. Tra le principali c’è sicuramente una grande duttilità e la capacità di mettere in campo grande intelligenza. Caratteristiche tutt’altro che scontate anzi, che non sono assolutamente indifferenti. Inoltre Padula ha un’ottima visione di gioco, oltre ad essere fulmineo in area di rigore, ad avere grande potenza e una buonissima tecnica. Tra i giocatori a cui si ispira c’è Dennis Bergkamp.