La Primavera del Toro ha battuto per 4-0 quella del Monza. Giuseppe Scurto ha commentato la gara: “Oggi abbiamo fatto una buona partita, finalmente siamo riusciti a recuperare qualche ragazzo che è stato fuori per tanto tempo e questo ci ha aiutato ad alzare il livello. Era da tempo che i ragazzi stringevano i denti per disputare tutte le partite al massimo, ora abbiamo più margine. Sono contento del lavoro che stiamo facendo come gruppo e questo prescinde dai risultati che otteniamo. Affronteremo questo finale di campionato provando a vincere ogni partita dando il massimo, senza particolari pressioni ma concentrandoci sulla crescita della squadra”.