Torino-Monza, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Monza-Torino è la partita della 25a giornata del campionato Primavera 1: la squadra granata sta attraversando un periodo complicato che le ha fatto perdere diverse posizioni in classifica. La corsa ai playoff non è però ancora compromessa ma la formazione allenata da Giuseppe Scurto ha bisogno di tornare alla vittoria: il Monza è sedicesimo in classifica ed è impegnato nella lotta per non retrocedere nel campionato Primavera 2. Il calcio di inizio della gara è alle ore 15. Segui Torino-Monza in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Monza: la diretta

43′ Girano palla i granata

41′ Domina il Toro

39′ Marchioro, da due passi con il mancino, spara alto

36′ AMMONITO Dellavalle per fallo su Colombo

35′ Parata di Abati, sul mancino a giro di Marras

33′ Fuorigioco di Antunovic

31′ AMMONITO Lupinetti per fallo su Njie

30′ Sul lancio di Savva, indecisione tra Mazza e Ravelli. Njie corre veloce e a porta vuota, con il sinistro, mette dentro

30′ GOOOOOOL DEL TORO! NJIE!

28′ Ci prova Kabic: nulla di fatto

27′ Errore di Mendes. Dell’Acqua recupera e pesca Antunovic. Il 22 calcia con il destro dal limite: palla fuori di poco

25′ Colpo di testa alto di Colombo

25′ Toro in pieno controllo del match

22′ Mazza sbaglia e regala palla a Savva: il 7 scarta un uomo e con il destro mette dentro

22′ GOOOOOOL DEL TORO! SAVVA!

19′ INFORTUNIO per Antolini: entra Marchioro al suo posto

19′ Antolini a terra

18′ Fallo di Fernandes su Ruszel

17′ Fuorigioco di Fernandes

14′ Fallo su Njie di Marras

12′ Njie! Sempre da fuori e sempre con il destro: palla fuori di pochissimo

12′ Njie calcia da fuori: tiro centrale parato da Mazza

10′ Gira palla il Toro

7′ Bel lancio di Bianay Balcot per Padula: l’attaccante mette giù in area e con il destro fa gol!

7′ GOOOOOOL DEL TORO! PADULA!

6′ Si riprende a giocare

5′ Marras a terra: gioco fermo

4′ Fallo di Colombo su Njie

3′ Ruszel, al volo con il mancino, calcia alto

3′ Fase di studio delle due squadre

1′ Si parte!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00

Primavera, Torino-Monza 3-0: il tabellino

Marcatori: pt 7′ Padula (T), pt 22′ Savva (T), pt 30′ Njie (T)

Ammoniti: pt 31′ Lupinetti (M), pt 36′ Dellavalle (T)

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Mendes, Dellavalle, Antolini (pt 19′ Marchioro); Kabic, Ruszel, Silva; Savva, Padula, Njie. A disposizione: Brezzo, Casali, Acar, Dell’Aquila, Mullen, Desole, Ciammaglichella, Perciun, Muntu, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Monza: Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Marras, Ravelli, Berretta, Kassama, Fernandes, Antunovic, Domanico. A disposizione: Bifulco, Bagnaschi, Diene, Martins, Zoppi, Nene, Brugarello, Graziano, Capolupo, Postiglione, Cagia. Allenatore: Misso.

Primavera, Torino-Monza: il prepartita

Ore 14:35 Squadre arrivate ad Orbassano e in campo per il riscaldamento. Tra meno di mezz’ora si parte! Sorpresa nel Torino: gioca Uros Kabic dall’inizio.

Per la partita contro il Monza, Scurto fa affidamento sulla voglia di rivalsa di Dellavalle, uno dei giocatori più importanti e più promettenti della formazione granata: una settimana un suo errore portò al gol del Lecce che decise la partita. Il Torino può poi contare sulle qualità tecniche di giocatori come Ciammaglichella e Njie.

Primavera, Torino-Monza, le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Mendes, Dellavalle, Antolini; Kabic, Ruszel, Silva; Savva, Padula, Njie. A disposizione: Brezzo, Casali, Acar, Dell’Aquila, Mullen, Desole, Ciammaglichella, Perciun, Muntu, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Monza: Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Marras, Ravelli, Berretta, Kassama, Fernandes, Antunovic, Domanico. A disposizione: Bifulco, Bagnaschi, Diene, Martins, Zoppi, Nene, Brugarello, Graziano, Capolupo, Postiglione, Cagia. Allenatore: Misso.

Primavera, Torino-Monza: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Monza in diretta TV si può vedere su Sportitalia Solocalcio. In diretta streaming la partita è trasmessa dal sito ufficiale di Sportitalia, che detiene i diritti televisivi dell'intero campionato.