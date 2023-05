Le parole di Alessandro Dellavalle, inserito nella top 11 del campionato, intervistato durante i Primavera Gala Awards

Alessandro Dellavalle, capitano della Primavera del Torino, è stato inserito nella top 11 del campionato. Durante la cerimonia dei Primavera Gala Awards è stato premiato e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sicuramente è un grande onore essere capitano per me, per la storia che ha il Toro. Sono veramente fiero di esserlo. Ho trovato un’unita con N’Guessan, avevamo già giocato insieme l’anno scorso e abbiamo preso pochi gol, ma è merito anche di tutta la squadra. Penso che il Torino sia una grande società, dove i giovani possono crescere molto bene. Buongiorno per me è un punto di riferimento. La stagione è stata fantastica, non ce lo aspettavamo, adesso che siamo lì faremo di tutto per andare avanti. Scurto come allenatore è molto deciso e sa quello che vuole, mi ha fatto crescere tanto e lo ringrazio”.