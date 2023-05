La squadra di Giuseppe Scurto è approdata in semifinale scudetto: ecco i giocatori che hanno giocato di più nella regular season

Sabato la Primavera del Torino ha fatto una grande impresa. La squadra di Guseppe Scurto a fine primo tempo perdeva 0-2 contro l’Empoli. Nella ripresa i giovani granata hanno ribaltato la partita e vinto per 3-2, qualificandosi direttamente alla semifinale scudetto. Il mister ha i suoi fedelissimi e ci sono giocatori che sono stati titolari fissi nel corso di tutta la stagione. Adesso il Toro, arrivato secondo in classifica dietro al Lecce primo, aspetta in semifinale la vincente di Roma-Fiorentina. L’altro quarto di finale è Juventus-Sassuolo.

I fedelissimi di Scurto

Partendo dalla porta, chi ha giocato di più è stato ovviamente il gigante Pietro Passador: 32 partite per un totale di 2880 minuti. L’altro portiere, Simone Servalli, ha giocato solo una partita. Nel 4-4-2 del tecnico, i due terzini titolari sono stati Dembele a destra e Antolini a sinistra. Dembele ha giocato 31 partite, per un totale di 2737 minuti, Antolini invece ha giocato 24 partite per un totale di 1880 minuti. Al centro della difesa quelli che hanno giocato di più sono Dellavalle e N’Guessan. L’italiano ha giocato 32 partite per un totale di 2756 minuti, mentre il francese 23 partite per un totale di 2012 minuti. Anche Anton ha avuto molto spazio con 20 partite e 1630 minuti.

Sugli esterni i titolari sono stati Njie e Savva. Per loro rispettivamente 1936 minuti in 27 partite e 1812 minuti in 19 partite. In mezzo al campo quelli più impegnati sono stati Ruszel (32 partite e 2574 minuti), Weidmann (27 partite e 2011 minuti), Ruiz (17 partite e 942 minuti) e Silva (15 partite e 655 minuti). In attacco i più utilizzati sono stati Caccavo (21 partite e 1247 minuti), Corona (13 partite e 290 minuti), Dell’Aquila (32 partite e 1932 minuti) e Ansah (24 partite e 1074 minuti). Da segnalare anche Gineitis (13 partite e 1085 minuti), Jurgens (21 partite e 1503 minuti) e Ciammaglichella (19 partite e 653 minuti).