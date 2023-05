Tutto su Jacopo Antolini, il talento classe 2004 della Primavera di Giuseppe Scurto apprezzato anche da Ivan Juric

Tra.i profili emergenti della Primavera 2022/2023 c’è Jacopo Antolini. Indossa la maglia numero 19 ed è il terzino sinistro titolare. Ivan Juric ha dichiarato, prima di Verona-Torino, che molti giocatori lo stuzzicano: “Nei prossimi 3-4 anni potremmo avere altri Buongiorno, c’è Savva che mi piace tanto, Caccavo, N’Guessan, Antolini”. Antolini è nato il 10 gennaio del 2004 e ha iniziato a giocare nelle giovanili del Caldiero, squadra in provincia di Verona che milita nel girone C di Serie D. Nel gennaio del 2019 è passato nelle giovanili del Chievo Verona, per poi essere promosso in Under 17 nella stagione 2020-2021. Dopodichè il club di Campedelli è fallito e il Torino ne ha approfittato, prendendolo a titolo gratuito nell’agosto del 2021.

Il percorso in granata

Nella scorsa stagione (2021-2022) è stato subito aggregato alla Primavera. Sulla panchina granata c’era Coppitelli e ha collezionato 7 presenze, andando a giocare anche spesso con l’Under 18. Coppitelli è poi andato al Lecce e al Torino è arrivato Scurto. Con lui come allenatore, Antolini si è imposto ed è diventato titolare nel ruolo di terzino sinsitro. Di piede mancino, può giocare anche più alto o come difensore centrale. Quest’anno ha anche trovato il gol, nella vittoria per 1-0 in trasferta a Napoli. ll futuro è dalla sua parte: prima c’è un campionato da protagonista da concludere, poi si vedrà.