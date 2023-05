La squadra di Giuseppe Scurto cerca la vittoria contro l’Empoli: tre punti vorrebbero dire secondo posto in classifica

Anche il campionato Primavera 1 sta per concludersi. Questo fine settimana infatti, va in scena l’ultima giornata della regular season, prima dei playoff e playout. Sabato alle ore 13:00, allo Stadio Silvio Piola di Vercelli arriva l’Empoli di Antonio Buscè. Partita di fondamentale importanza per i granata, che in caso di vittoria metterebbero in cassaforte il secondo posto in classifica. Secondo posto che garantisce l’accesso diretto alla semifinale scudetto. Al momento comanda la classifica il Lecce di Coppitelli con 64 punti. Seguono Torino (60), Fiorentina (60), Juventus (56) e Sassuolo (56). In caso di arrivo a pari punti con la Viola, il Toro sarebbe davanti per gli scontri diretti: ecco perchè basta una vittoria contro l’Empoli. Partita quindi da non sbagliare, Giuseppe Scurto ha lavorato benissimo con i suoi ragazzi e adesso arriva il momento decisivo della stagione.

Empoli: un modello per il lavoro svolto

La squadra toscana è un vero e proprio modello per il lavoro svolto con i giovani. Nel 2020/2021 l’Empoli ha vinto il campionato Primavera 1 e ha portato quest’anno in Prima Squadra giocatori che hanno fatto la differenza come Baldanzi e Fazzini. Al momento sono ottavi in classifica a 49 punti, frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. 45 gol fatti e 42 gol subiti per una squadra che ha detto la sua in questa competizione. Gli azzurri arrivano dalla vittoria per 3-1 in casa contro il Napoli di Frustalupi. I due giocatori che hanno segnato di più sono Renzi (7 gol) e Ignacchiti (6 gol). Per quanto riguarda invece gli assist, occhio ad Angori (10 assist) e Nabian (5 assist).