Torino-Empoli, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Oggi, sabato 27 maggio, alle ore 13:00 scende in campo la Primavera del Torino. Ultima giornata di campionato: l’avversario da affrontare in casa, allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, è l’Empoli di mister Buscè. I granata sono reduci dall’1-1 esterno contro il Bologna e in caso di vittoria si qualificherebbero direttamente alla semifinale scudetto. Il secondo posto in classifica va difeso con una vittoria. I toscani non hanno nulla da chiedere al campionato, ma arrivano dalla vittoria per 3-1 in casa contro il Napoli. Segui la cronaca in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Empoli: la diretta

4′ Accorcia le distanze la Juventus a Firenze

1′ Sono entrati in campo Renzi (Empoli) e Ansah (Torino)

1′ Riparte il match!

SECONDO TEMPO

La Roma sta perdendo 2-0 in casa contro la Sampdoria. In questo momento il Torino, terzo in classifica, non si qualificherebbe direttamente alla semifinale scudetto. Ai quarti di finale dei playoff, affronterebbe la Roma.

45′ Termina il primo tempo

43′ Fa tutto da solo Ignacchiti, che con il sinistro insacca il raddoppio

43′ GOL dell’Empoli con Ignacchiti

40′ Colpo di testa di Dellavalle, Fantoni blocca

35′ Torino che ha bisogno di due gol

30′ Sfiora il raddoppio l’Empoli, Magazzu colpisce la traversa e poi palla sulla linea

28′ Toro alla ricerca della reazione

26′ AMMONITO Weidmann nel Torino

24′ SOSTITUZIONE nell’Empoli: entra Marianucci al posto di Indragoli

22′ Dellavalle salva sulla linea

18′ In questo momento il Torino è terzo in classifica, scavalcato dalla Fiorentina che sta vincendo per 2-0 in casa contro la Juventus

17′ Si libera bene e calcia con il sinistro Magazzu, tiro in diagonale che trafigge Passador

17′ GOL dell’Empoli con Magazzu

14′ Raddoppia la Fiorentina con Di Stefano

12′ Gira palla il Toro in cerca dello spunto giusto

8′ Cross di Dembele, Fantoni blocca

8′ Fase di studio delle due squadre

3′ Gol della Fiorentina contro la Juventus con Amatucci, in questo momento i viola sono secondi

3′ Ci prova l’Empoli, palla sul fondo

1′ Si parte allo Stadio Silvio Piola di Vercelli!

PRIMO TEMPO

Le squadre stanno entrando in campo

Calcio d’inizio alle ore 13:00

Primavera, Torino-Empoli 0-2: il tabellino

Marcatore: pt 17′ Magazzu (E), pt 43′ Ignacchiti (E)

Ammonito: pt 26′ Weidmann (T)

Primavera, Torino-Empoli: il prepartita

Ore 12 Un’ora al fischio d’inizio di Torino-Empoli, gara valida per la giornata 34 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. In caso di vittoria, il Toro è qualificato direttamente alla semifinale scudetto. I ragazzi di Scurto non possono sbagliare.

Primavera, Torino-Empoli: dove vederla in TV e streaming

Torino-Empoli Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, Anton, Caccavo, Antolini, Silva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann, Ruszel. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Marshage, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Savva, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Empoli: Fantoni, Indragoli, Magazzu, Seck, Stassin, Boli, Zenelaj, Ignacchiti, Bonassi, Tropea, Dragoner. A disposizione: Tampucci, Seghetti, Barsi, Marianucci, Alessio, Vallarelli, Renzi, Tosto, Lanza, Kaczmarski, Casadei, Nabian, Obeng. Allenatore: Buscè.