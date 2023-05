Alla vigilia di Verona-Torino, l’allenatore granata Ivan Juric presenta così in conferenza stampa la partita del Bentegodi

E’ la vigilia di Verona-Torino e, come di consueto, Ivan Juric presenta in conferenza stampa la partita. Ecco le sue parole: “Ilic? L’ho visto concentrato, ha l’esperienza giusta per affrontare questo tipo di gare”. Sugli infortunati: “Sono tutti a disposizione, Schuurs ha fatto gli ultimi allenamenti con noi, abbiamo perso Miranchuk perché si è rotto il mignolo del piede, ha ancora male e non ci sarà. Ha dolore, appena diminuirà potrà giocare, è un fastidio, speravo potesse già esserci per questa partita, mi auguro ce la faccia per la prossima. Per Radonjic ci vorrà ancora un po’”.

Sulla sfida al Verona

“Abbiamo bisogno di punti, vogliamo fare bene. Chiaro per me Verona è un posto dove sono stato bene, magnifico, mi ha salvato e mi resta nel cuore”.

Sul momenti di Sanabria

“Sanabria? Abbiamo trovato un equilibrio, lo lasciamo esprimersi come sa, si sente bene, deve mantenere questa fame di far bene, sta facendo molto bene”.

Sulla classifica

Il Toro è ottavo in un gruppone vasto: “Non ragiono nell’ottica individuale di avere la meglio rispetto ad altri allenatori, a me interessa la squadra, quello che sto vedendo è entusiasmo, un dominio tecnico e tattico di idee, questo mi fa piacere, vedere ragazzi che si esprimono a questi livelli, che dominano. Vorrei solo che la squadra arrivasse più in alto possibile”.

Sul momento della squadra

“La mia sensazione spesso è stata di dominio ma ci mancano i particolari, la precisione nel cross, il tiro da fuori, il colpo di testa da dentro l’area di rigore. La Lazio vince perché uno sa tirare da 25 metri, per dire. A volte non si riesce a concretizzare tutto, non parlo solo della punta. Col Monza, al di là dell’arbitro che è stato scandaloso, è mancato questo”.

Su Djuric

“Djuric? All’andata è stata tosta, lui è uno che determina, è difficile da difendere contro di lui, sono giocatori che danno molto fastidio alle avversarie, non cambieremo per lui”.

Sulla Primavera

“Penso che in questi 2 anni sia stato fatto un bel lavoro. Mi piace l’allenatore, Scurto, lavoriamo in sintonia, ci sono tanti ragazzi interessanti e che mi stuzzicano, c’è da ragionare bene su come fare con loro ma ne vedo parecchi che mi fa piacere allenare quando sono con noi. Nei prossimi 3-4 anni potremmo avere altri Buongiorno, c’è Savva che mi piace tanto, Caccavo, N’Guessan, Antolini. Non penso sia più facile per i difensori, io ho fatto debuttare giovanissimo Pellegri che è un attaccante. Io vedo del potenziale, per esempio in N’Guessan, è cresciuto molto nell’ultimo anno”.

Seck o Karamoh

“Dobbiamo ancora scegliere, durante la settimana hanno lavorato bene tutti e due”, ha detto a proposito del ballottaggio tra Seck e Karamoh per un posto al fianco di Vlasic.

Sul lavoro col Torino

“Al Verona decidevo tutto con i dirigenti, questo ti permetteva di creare quello che vuoi. Qui siamo diversi ma siamo cresciuti, siamo uniti bene e anche la Primavera mi entusiasma perché mi sento partecipe di qualcosa in più. C’è questo senso di unione”.

Sull’obiettivo

“Dopo il Monza ci siamo rimasti male, sarebbero stati due punti importanti guardando la classifica, saremmo stati davanti, è difficile perché le partite sono impegnative, ma l’obiettivo è quello di arrivare davanti alle squadre che adesso sono ottave, è un obiettivo forte“.

Sul lavoro di Juric in questi due anni

“Secondo me stiamo seguendo quello che il presidente aveva immaginato, tutti vogliamo ancora di più ma non è facile, abbiamo lavorato tanto e speriamo di chiudere questo biennio nel modo più giusto”.