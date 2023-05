Ecco dove vedere Hellas Verona-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 14 maggio alle ore 12.30

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che domani, domenica 14 maggio, scenderà in campo al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Match da ex per Ivan Juric, che vuole provare a inseguire il sogno Europa. Per farlo, servono i tre punti e grandi ultimi sforzi. Serve continuità e i granata proveranno a trovarla proprio contro gli scaligeri. Il match, in programma per le 12.30 di domani sarà visibile su a DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Sarà inoltre disponibile su Sky Sport Calcio (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satelite). Lo streaming sarà trasmesso anche su Sky Go e su NOW.