L’analisi del centrocampista del Torino, Samuele Ricci, riguardo alla partita tra Torino e Monza e anche riguardo al calcio di rigore non dato

Il centrocampista granata Samuele Ricci ha analizzato la partita pareggiata con il Monza per 1-1. Ecco le sue parole, a partire dall’episodio del rigore non concesso: “Ci brucia tantissimo, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni, magari l’unica nostra pecca è che non siamo riusciti a chiudere la partita prima, poi c’è stato l’episodio del gol e poi c’è stato secondo me l’episodio del rigore che a mio parere era netto, penso che di questi tempi queste non devono succedere, soprattutto in una partita come questa che per noi vuol dire tanto perché vogliamo arrivare più in alto possibile e siamo due squadre che lottano per le stesse posizioni in classifica, quindi secondo me non devono succedere queste cose”.

“Abbiamo dato tutto”

Poi sulla partita: “Siamo entrati in campo subito concentrati e abbiamo fatto la partita, secondo me abbiamo giocato da Toro perché abbiamo dato tutto fino alla fine, con i cambi, con i ragazzi che sono entrati, e bisogna continuare così. Penso che in Serie A tutte le partite siano difficili sia con quelle che sono sotto di noi sia con quelle che sono sopra perchè non è mai detto, bisogna stare concentrati fino alla fine. Adesso pensiamo alla partita contro il Verona, la prepariamo bene e vedremo”.