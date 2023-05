Ecco la probabile formazione del Torino di Juric per la partita contro l’Hellas Verona di Zaffaroni per la 35esima giornata

Domani alle 12.30 allo stadio Bentegodi si disputerà la partita tra Verona e Torino valida per la 35esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere la partita e portare a casa i 3 punti. Il Toro vuole vincere per sognare l’ottavo posto in classifica che consentirebbe ai granata l’accesso diretto agli ottavi di finale del prossimo anno e forse anche un posto in Europa. Il Verona invece ha vitale bisogno di vincere per allontanare la zona retrocessione e superare il Lecce al 16esimo posto. La formazione granata è ancora però piena di dubbi e qualche assenza: oltre a Radonjic si è fermato Miranchuk.

Verona-Torino: ballottaggi e certezze

In porta giocherà sicuramente Milinkovic-Savic ma Juric per scegliere il resto della formazione dovrà risolvere un bel po’ di dubbi. Infatti, fortunatamente, oltre agli infortunati ci sono anche stati giocatori che sono tornati ad allenarsi con la squadra. Schuurs ha fatto tutti gli allenamenti con la squadra e ora è in ballottaggio con gli altri tre difensori centrali (Buongiorno, Rodriguez e Djidji). Sulla fascia destra è tornato Singo che probabilmente partirà titolare, mentre a sinistra ci sarà il ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda che sta attraversando un periodo positivo. A centrocampo probabilmente ci sarà la solita coppia formata da Ilic e Ricci. Sulla trequarti Vlasic insieme a chi vincerà il ballottaggio tra Seck e Karamoh mentre davanti giocherà Tony Sanabria che è in un periodo di forma straordinario.

Verona-Torino: la probabile formazione dei granata

Ecco la probabile formazione di Juric:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Vojvoda, Ricci, Ilic, Singo, Vlasic, Seck, Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Zima, Gravillon, Lazaro, Bayeye, Aina, Adopo, Linetty, Vieira, Gineitis, Karamoh, Pellegri All. Juric

Indisponibili: Miranchuk, Radonjic

Squalificati: nessuno