La probabile formazione del Verona di Zaffaroni in vista di Verona-Torino, gara valida per la 35esima giornata di Serie A

Il Verona reduce da una vittoria importantissima contro il Lecce affronterà oggi il Torino alle 12.30 allo stadio Bentegodi. Entrambe le squadre hanno un grandissimo bisogno di portarsi a casa tutti i tre punti in pallio, seppur per motivi diversi: il Verona con una vittoria supererebbe il Lecce allontanandosi dalla zona retrocessione, mentre i granata con una vittoria potrebbero continuare a sognare un ottavo posto che varrebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale della prossima Coppa Italia e che potrebbe anche valere un posto in Europa. L’ultimo incontro tra Torino e Verona finì 1-1, per l’Hellas segnò a fine primo tempo Duric con un colpo di testa da calcio d’angolo, mentre il pareggio della squadra di Juric arrivò al 64esimo minuto con Miranchuk che con un sinistro straordinario da fuori area riuscì a mettere la palla all’incrocio dei pali. Per questa importantissima Zaffaroni di Henry fuori per la rottura del crociato e di Hrustic che non potrà giocare a causa dell’infortunio alla caviglia e della successiva operazione. Quasi sicuramente anche Lasagna sarà escluso dalla gara a causa di un problema muscolare.

Verona: chi gioca?

Per la sfida contro il Torino Zaffaroni probabilmente si affiderà al 3-4-2-1. Tra i pali ci sono pochi dubbi: Montipò sarà titolare. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Magnani come braccetto di sinistra, Hien centrale e Dawidowicz sulla destra. In mezzo al campo agiranno Tameze e il danese Abildgaard arrivato al Verona a gennaio. Sulla fascia destra giocherà Faraoni, mentre sulla fascia sinistra toccherà a Lazovic.

L’ex Verdi pronto a far male

Sulla trequarti con ogni probabilità giocheranno Duda e Verdi, il trequartista italiano sta riuscendo a fare una buona stagione e fino ad oggi ha segnato 5 gol. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Torino ma in caso di salvezza dei veneti si attiverebbe l’obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Davanti ai due trequartisti giocherà come unica punta Milan Duric. Il gigante bosniaco non sta riuscendo a dare il suo meglio con l’Hellas Verona. In 24 presenze in campionato solamente 1 gol, segnato proprio contro il Torino, e 1 assist, arrivato nella vittoria contro il Lecce. Anche se in crisi il numero 19 della squadra veneta va marcato con attenzione perchè la sua struttura fisica gli permette di essere sempre pericoloso.

La probabile formazione del Verona

Ecco la probabile formazione di Zaffaroni:

Probabile formazione Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Lazovic, Abildgaard, Tameze, Faraoni, Verdi, Duda, Duric. A disp. Perilli, Coppola, Zeefuik, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Veloso, Depaoli, Sulemana, Braaf, Kallon, Ngonge, Gaich All. Zaffaroni

Indisponibili: Henry, Hrustic, Lasagna, Doig