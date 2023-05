I convocati di Hellas Verona-Torino, gara in programma domenica 14 maggio alle ore 12.30 allo Stadio Bentegodi

Torna la Serie A e per Juric un richiamo al passato. È infatti il turno di Hellas Verona-Torino, che aprirà la domenica con il match fissato per le 12.30 al Bentegodi. Ancora a rischio retrocessione e con sole 4 giornate dalla fine, gli scaligeri devono fare punti, cosa a cui mirano anch ei granata, ancora in corsa per un posto in Europa. Si rpospetta quindi essere un match combattuto tra le due formazioni. Zaffaroni senza Doig, oltre a Lasagna, Hrustic e Henry. Di seguito i convocati.

Hellas Verona-Torino: i convocati di Zaffaroni

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Hien, Ceccherini, Magnani, Dawidowicz, Depaoli, Cabal, Coppola

Centrocampisti: Zeefuik, Veloso, Faraoni, Verdi, Lazovic, Terracciano, Abildigaard, Duda, Tameze, Sulemana

Attaccanti: Djuric, Braaf, Ngonge, Kallon, Gaich

Hellas Verona-Torino: i convocati di Juric

In attesa di comunicazione