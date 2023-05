Verona-Torino, le formazioni ufficiali: il difensore olandese parte dalla panchina, gioca ancora una volta Buongiorno al centro

Yann Karamoh ha vinto il ballottaggio con Demba Seck per una maglia da titolare sulla trequarti del Torino nella partita contro il Verona. Sarà proprio il numero 7, infatti, ad affiancare Nikola Vlasic alle spalle di Antonio Sanabria. Per quanto riguarda la difesa, Juric ha scelto di non rischiare Perr Schuurs, che parte dalla panchina: al centro della difesa c’è Alessandro Buongiorno con Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez ai suoi lati.

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi; Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Miguel Veloso, Ceccherini, Terracciano, Braaf, De Paoli, Kallon, Cabal, Duda, Gaich, Coppola, Sulemana. Allenatore: Zaffaroni.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Gravillon, Pellegri, Vieira, Lazaro, Adopo, Seck, Aina, Gineitis, Linetty. Allenatore: Juric.