Ad aprile 2023 il Toro ha fatto firmare a Zanos Savva un contratto triennale da professionista: ecco chi è

Si è fatto conoscere nella stagione 2022/2023. Zanos Savva, esterno d’attacco arrivato nell’estate del 2022 all’ombra della Mole, dopo meno di un anno ha firmato con i granata il suo primo contratto da professionista. Savva è nato a Cipro il 25 novembre 2005 e calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpiakos di Nicosia, città natale del talento cipriota. La squadra neroverde è considerata la terza squadra della capitale dell’isola, prima di essa ci sono l’Apoel e l’Omonia, ma nella sua storia è comunque riuscita a vincere 3 campionati nazionali e 1 coppa di Cipro. La svolta nella carriera di Savva arriva nel corso della stagione 2021/2022 quando, a soli 17 anni e 154 giorni, esordisce in prima squadra nel match contro l’Apoel Limassol. Dopo quella partita l’esterno cipriota si è tolto grandi soddisfazioni finendo sotto i riflettori di diversi club europei tra cui lo Sporting Lisbona. Ma a sbaragliare tutta la concorrenza è stato il Toro che è riuscito nel corso della scorsa estate a portarlo nel capoluogo piemontese.

Savva: il percorso che sta compiendo con addosso la maglia del Toro

Il giocatore classe 2005 anche in granata non ha deluso le aspettative. Dopo essersi fatto le ossa con l’Under 18 del Toro guidata da Antonino Asta (dove ha raccolto 15 presenze collezionando 7 gol e 4 assist) è diventato un punto fermo all’interno della Primavera di Scurto che viaggia nelle zone alte della classifica e sogna lo scudetto. Il primo gol di Savva in Primavera è arrivato nella sfida contro il Sassuolo e tanto per intenderci è stato decisivo per la vittoria del Toro sui neroverdi. Savva non è solo dotato di un ottimo fiuto per il gol, ma ha anche grandi doti atletiche e grazie alla sua progressione è in grado di rappresentare un grande pericolo per le difese avversarie. Insomma, si sta parlando di un talento. Un vero talento che i granata vogliono tenersi stretto ed è per questo motivo che ad aprile hanno fatto firmare a Savva un triennale da professionista. Adesso toccherà al giovane cipriota continuare a fare bene e il futuro non potrà fare altro che sorridergli.