I rossoneri di Abate hanno battuto il Frosinone scavalcando momentaneamente il Toro: i granata chiamati a vincere per avere poi due risultati su tre la prossima contro il Milan

Una partita, quella delle 15 a Bologna, fondamentale per il Torino Primavera, Questa mattina il Milan è tornato alla vittoria, battendo il Frosinone e scavalcando in classifica la coppia formata da granata e Sassuolo. Milan quinto a 50 punti, Sassuolo e Torino a 48 (ma con una partita in meno). Una delle tre non accederà ai playoff, perché l’ultimo posto utile è il sesto. I granata, reduci da due sconfitte di fila, sono quindi chiamati a vincere per non complicarsi troppo i piani, considerando che la prossima settimana è in calendario la partita tra i ragazzi di Scurto e quelli del Milan. Affrontare i rossoneri avendoli alle spalle darebbe quindi al Torino un vantaggio in più e la possibilità di avere due risultati su tre a disposizione.