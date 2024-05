Torino Primavera: domenica la sfida al Bologna, c’è bisogno di una vittoria per continuare a inseguire i playoff

Ultime 2 partite della regular season del campionato Primavera 1. Domenica alle ore 15:00, presso il Centro Tecnico Niccolò Galli, c’è Bologna-Torino. La squadra granata, allenata da Giuseppe Scurto, deve ritrovare la vittoria se vuole continuare a inseguire i playoff. Al momento, alle semifinali scudetto ci andrebbero in maniera diretta Inter (prima a 64 punti) e Roma (seconda a 61). Ma ci sono altri 4 posti per giocarsi il titolo. Al momento, occupati da: Atalanta (55), Lazio (55), Sassuolo (48) e Torino (48). Al momento, il Toro sarebbe ai playoff, ma sotto ci sono Milan e Genoa a 47 punti. All’ultima giornata, ci sarà proprio Torino-Milan. Si prospettano due gare bollenti per il Toro.

Bologna da battere

Bologna Primavera che è allenato da Paolo Magnani, subentrato a febbraio a Luca Vigiani. Felsinei che si trovano in 15^ posizione, a 33 punti. Si trovano nella parte bassa delle classifica e non sono da sottovalutare, ma il Torino deve vincere per dare un segnale forte. I rossoblù, in 32 partite, hanno fatto 41 gol e ne hanno subiti 64. 9 partite vinte, 6 pareggiate e 17 perse. Dopo aver perso contro il Sassuolo per 3-2, hanno vinto due partite di fila contro Milan (2-1) e Atalanta (3-2). Nell’ultima partita, faranno visita alla Roma. Due giocatori sono da tenere d’occhio: Tommaso Ebone (11 gol e 3 assist) e Tommaso Ravaglioli (9 gol). Enrambi sono punte centrali. Byar, centrale di centrocampo, ha invece fatto 8 assist.

Toro: un calo prevedibile

Toro che l’anno scorso era arrivato 2^ in regular season. Quest’anno è 6^ e in 32 partite ha ottenuto 13 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. 61 gol fatti e 59 subiti. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia, in campionato i torelli hanno giocato 5 partite. Solo una vittoria, per 4-2 contro il Frosinone ultimo in classifica. Poi pareggio per 2-2 contro il Verona e sconfitte contro Fiorentina (5-1), Juventus (2-0) e Sampdoria (0-1). Un calo prevedibile, visto che molti giocatori, si allenano spesso con la Prima Squadra. Per forza di cose, il gruppo ha perso di compattezza. Ma il campionato non è ancora finito.