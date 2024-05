È arrivata un’altra sconfitta per il Torino Primavera, che ha perso in casa contro la Sampdoria: playoff a rischio

Una sconfitta che pesa, quella che il Torino Primavera ha subito contro la Sampdoria. Non solo perché i blucerchiati sono penultimi in classifica, e dunque si doveva sfruttare questa chance importante, ma anche perché stando ai risultati delle dirette concorrenti per i playoff si sarebbe potuto fare un grosso salto in avanti. Ennesima brutta prestazione per i ragazzi di Scurto, che sembrano essere entrati in un tunnel senza uscita. Iniziano infatti a essere tante le sconfitte in questo campionato, che rischiano di rovinare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.

La situazione playoff

Dopo i risultati dell’ultima giornata, quando mancano due turni alla fine sono quattro le squadre che si giocano gli ultimi posti per i playoff. Torino, Sassuolo, Milan e Genoa, quattro squadre suddivise in un punto. Granata e neroverdi si trovano a 48 punti, mentre le altre due squadre a 47. È stato un weekend particolarmente positivo per il Genoa, che grazie alla vittoria contro la Juventus è riuscito a recuperare punti a tutte e tre. Il Sassuolo ha infatti perso a Empoli, mentre il Milan non è andato oltre l’1-1 contro il Lecce. C’è però ancora spazio per colpi di scena: il calendario, infatti, mette in programma all’ultima giornata Torino-Milan e Genoa-Sassuolo. Partite che possono essere decisive in caso di una massima distanza di tre punti tra le squadre, ma che rischiano di avere poco valore qualora Torino e Sassuolo dovessero vincere e le altre due no.

Calendari a confronto

TORINO – 48 PUNTI

Bologna (16°)- Torino – 33ª giornata

– 33ª giornata Torino-Milan (7°) – 34ª giornata

SASSUOLO – 48 PUNTI

Sassuolo-Fiorentina (14°) – 33ª giornata

Genoa (8°) -Sassuolo – 34ª giornata

MILAN – 47 PUNTI

Milan-Frosinone (18°) – 33ª giornata

Torino (6°) – Milan – 34ª giornata

GENOA – 47 PUNTI

Cagliari (9°) – Genoa – 33ª giornata

Genoa-Sassuolo (5°) – 34ª giornata