Torino-Sampdoria, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ancora tre giornate al termine della regular season. Il Torino Primavera è quinto insieme al Sassuolo ( i neroverdi hanno perso contro l’Empoli e quindi i granata potrebbero staccarli), in piena zona playoff. Una lotta che però è ancora aperta: per questo motivo Torino-Sampdoria, in programma alle 17, è una sfida delicatissima, considerata anche la vicinanza di Genoa e Milan in classifica. Segui Torino-Sampdoria in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Sampdoria: la diretta

17′ Fase combattuta del match, con falli da una parte e dall’altra su un campo martoriato dalla pioggia

8′ Pericolo per il Torino, Conti si trova a tu per tu con Abati ma spara il pallone sulla traversa!

5′ Parte bene il Toro, c’è un calcio d’angolo per i granata

1′ Calcio d’inizio!

Calcio d’inizio alle ore 17.00

Primavera, Torino-Sampdoria: il prepartita

Ore 16.15 Mancano circa 45 minuti al fischio d’inizio di Torino-Sampdoria. Le due squadre sono in campo per il riscaldamento e a breve rientreranno negli spogliatoi per prepararsi al match. Scurto non avrà a disposizione gli squalificati Dellavalle, Padula e Savva.

Primavera, Torino-Sampdoria 0-0: il tabellino

Torino: Abati, Ruszel, Ciammaglichella, Perciun, Silva, Mendes, Bonadiman, Gabellini, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro. A disposizione: Brezzo, Casali, Rettore, Acar, Dell’Aquila, Mullen, Longoni, Zaia, Njie, Keita, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Sampdoria: Tantalocchi, Valisena, Uberti, Conti, Leonardi, Lotjonen, Polli, Langella, Georgiadis, Buyla, Zeqiraj. A disposizione: Gentile, Pozzato, Ntanda, Costantino, Chilafi, Gomes, Chiesa, Meloni, Ovalle, Malanca, Genovese. Allenatore: Pastorino.

Dove vedere Torino-Sampdoria Primavera in tv e streaming

Torino-Sampdoria Primavera sarà visibile su Sportitalia, visibile schiacciando il pallino rosso sul canale 60 del digitale terrestre. È possibile inoltre guardare la sfida tramite l’applicazione di Sportitalia o sul sito Sportitalia.it.

Primavera, Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

