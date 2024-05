I rossoneri hanno sprecato un match point contro il Bologna per scavalcare il Toro e accedere alla zona playoff

Si è conclusa da pochi minuti la gara tra Bologna e Milan, valida per la 30ª giornata del campionato Primavera. I rossoneri avevano l’obbligo di vincere per poi scavalcare il Torino e accedere alla zona che porta a giocarsi lo scudetto. Così però non è stato. I ragazzi di Abate hanno perso per 2-1 in Emilia Romagna e restano dunque al 7° posto a quota 46, con il Toro 6° a 48 punti. A decidere la gara una doppietta di Ebone. Inutile il gol di Bonomi che ha accorciato le distanze nella ripresa. Aumentano, dunque, le possibilità per i granata di giocarsi il campionato a tre giornate dal termine della stagione.