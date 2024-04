Dopo la sconfitta nel derby al Toro restano tre giornate per raggiungere i playoff scudetto: il calendario a confronto con le avversarie

Momento delicato per la Primavera di Giuseppe Scurto. I granata sono infatti usciti sconfitti dal derby contro la Juventus, che i bianconeri hanno vinto per 2-0, e vedono dunque complicarsi il percorso verso la qualificazione ai playoff scudetto. Ora il Milan avrà un’occasione ghiotta nella gara che vedrà impegnati i rossoneri contro il Bologna: in caso di vittoria Camarda e compagni scavalcherebbero i granata al sesto posto, che a quel punto sarebbero fuori dalla corsa. La classifica, infatti, vede il Toro e il Sassuolo avanti di due punti rispetto alla squadra allenata da Ignazio Abate.

Sassuolo, Torino e Milan: il calendario a confronto

Dopo la disfatta del derby al Toro di Scurto resteranno tre partite per provare a centrare la qualificazione ai playoff scudetto. I granata saranno ora impegnati in casa contro la Sampdoria e poi in trasferta a Bologna. Nell’ultima giornata di campionato è invece in programma lo scontro diretto con il Milan: una grossa opportunità per il Torino in caso i ragazzi di Abate dovessero precedere Savva e compagni negli ultimi 90′ minuti della regular season. Tra le pretendenti al raggiungimento dei playoff anche il Sassuolo, che negli ultimi 270′ minuti del campionato scenderà in campo in trasferta contro l’Empoli e in casa contro la Fiorentina, per poi volare a Genova per affrontare i rossoblù. Infine il Milan, con una gara in meno, dovrà affrontare Bologna, Lecce, Frosinone e Torino.

Arrivo a pari punti: cosa dice il regolamento

Visto il minimo distacco che separa Sassuolo, Torino e Milan in classifica non è da escludere un eventuale arrivo a pari punti. In tal caso, secondo il regolamento previsto dal campionato Primavera, le posizioni si andranno a determinare tenendo conto nell’ordine:

– dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti;

– della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di

punti;

– del maggiore numero di reti segnate negli incontri diretti fra tutte le squadre

a parità di punti;

– della differenza reti generale;

– del maggiore numero di reti segnate in generale;

– del maggiore numero di reti segnate in trasferta;

– del sorteggio.