Bologna-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Penultima giornata della regular season. Il Toro Primavera insegue ancora l’aritmetica certezza di poter disputare i playoff. Le ultime due sconfitte, contro la Juventus e contro la Sampdoria, hanno complicato i piani dei ragazzi di Scurto che, in virtù dei risultati delle avversarie, avrebbero già potuto staccare il pass per gli spareggi. Bologna-Torino Primavera di oggi è una sfida delicatissima. La vittoria del Milan di questa mattina ha permesso ai rossoneri di superare Sassuolo e Toro: 50 punti i rossoneri, 48 le altre due che però devono scendere in campo e potrebbero tornare avanti. Attenzione al calendario: la prossima giornata c’è la sfida tra il Toro e il Milan. Segui Bologna-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera, Bologna-Torino: il prepartita

ore 14:30 Le squadre sono scese in campo per iniziare la fase di riscaldamento. Sulle tribune si vedono i primi tifosi.

Ore 13:30 I pullman sono arrivati allo stadio, ora si attende la fase di riscaldamento.

Ore 13 Le squadre arriveranno fra poco nell’impianto che ospiterà il match tra felsinei e granata. Il Torino Primavera insegue i playoff, il Bologna è invece terzultimo in classifica a braccetto col Monza. Saranno tanti i giocatori che Scurto non avrà a disposizione, perché con Juric a Verona. Al di là di Savva, che sarebbe comunque squalificato, assenti anche Dellavalle, Silva e Ciammaglichella.

Primavera, Bologna-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida del campionato Primavera tra Bologna e Torino sarà trasmessa in diretta sul canale Sisocalcio di Sportitalia, visibile sia su App – accedendo dal canale 60 del digitale terrestre – o in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15

Primavera, Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

