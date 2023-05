Con la vittoria in casa dei blucerchiati la Fiorentina si porta a quota 60 punti, agganciando il Torino in classifica

I ragazzi di Alberto Aquilani centrano i tre punti in casa della Sampdoria e raggiungono il Torino di Scurto a quota 60 punti, al secondo posto in classifica. I granata, tuttavia, restano in vantaggio sui viola ottenuto negli scontri diretti. Il Toro li ha infatti vinti entrambi: per 2-1 in casa e per 2-3 in trasferta. Con un turno ancora da disputare la corsa ai playoff è però tutta da decidere. Il Toro affronterà l’Empoli nell’ultima giornata, mentre la Fiorentina sarà impegnata contro al Juventus. Se la classifica dovesse restare invariata al termine del campionato i ragazzi di Scurto guadagnerebbero l’accesso diretto alle semifinali. Nella peggiore delle ipotesi i granata scivolerebbero al terzo posto, già aritmeticamente ipotecato, disputando i quarti di finale dei playoff: la Primavera granata ha il vantaggio di avere il destino tra le propria mani.