Bologna-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per il Torino Primavera, che si prepara ad affrontare il Bologna. Situazioni di classifica e obiettivi diversi separano le due formazioni: playoff e caccia alla vetta per i granata, stagione già chiusa per i rossoblù, che proveranno comunque a portare a casa il massimo risultato. In palio non solo i tre punti, ma il posto matematico in semifinale per Scurto e i suoi, che proveranno a ottenerlo. : Segui Bologna-Torino Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera, Bologna-Torino: la diretta

40′ Rigore per il Bologna!

38′ Ancora rossoblu in avanti! Urbanski, servito da Rosetti, calcia in porta ma non trova lo specchio!

37′ Corner per il Bologna. Cross in mezzo, che arriva direttamente a Anatriello. Ci prova lui ma non trova lo specchio!

36′ Giro palla del Bologna, che si porta in avanti. Wallius tenta un tiro-cross. La difesa granata allontana

35′ Sostituzione per il Bologna: esce Mazia per Anatriello

35′ Fallo di Ruszel, che interrompe la ripartenza rossoblu. Punizione per il Bologna

32′ Problemi per Mazia che resta a terra. Si ferma il gioco

32′ Pericolo Bolgna! Wallius serve Urbanski, che calcia! Passador gli dice no!

31′ Ancora corner conquistato dai granata, che ripetono lo shcema. Questa volta ci prova Dellavalle ma Bagnolini non si fa trovare impreparato

30′ Ancora corner per il Toro. Weidmann va ancora usl secondopalo. LA sfera viene ancora messa in mezzo da Dellavalle ma la difesa allontana

27′ Corner per il Toro! TRaversone sul secondo palo. Dellavalle la ributta dentro di testa. Dembelè prova a gestire la sfera ma il rimpallo favorisce il Bologna

26′ Ci prova Corazza di destro! Niente di fatto!

25′ Si riprende. Dell’Aquila rientra in campo!

24′ Dell’Aquila resta a terra per un problema al ginocchio. Si ferma il gioco

23′ Raimondo! Ci prova lui! ma la difesa granata mura il tiro

22′ Rimessa Bologna, che ricomincia dalle retrovie

21′ Il Bologna risponde con Urbanski, che supera Antolini con una conclusione debole, senza impensierire Passador

20′ Azione del gol: il match si sblocca su sviluppo da corner! Dell’Aquila batte dalla bandierina e serve un pallone perfetto per Njie che, tutto solo, batte Bagnolini di testa!

19′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOO!

18′ Altro corner per i granata

16′ Corner per il Toro. Traversone di Ruszel sul secondo palo messo fuori dalla difesa rossoblù

15′ Il Toro prova a tornare in avanti con il calcio piazzato. I rossoblù non concedono spazi

15′ Il Toro risponde con Savva con un coast to coast. La trattenuta di Corazza su di lui, consegna una punizione al Toro

14′ Rischio Toro! Occasione per il Bologna con un cross per Bynoe, che non trova lo specchio! Si salvano i granata!

12′ Ci prova Weidmann ma non supera la difesa del Bologna

10′ Recupero del Bologna che cerca la verticalizzazione con Wallius ma non la trova

9′ Giro palla del Bolgona che riparte da Bagnolini. Errore in apertura che regala il possesso al Toro

7′ Se ne occupa Dembelè che scambia con Caccavo, sbagliando e regalando il possesso al Bologna

6′ Rimessa laterlae per il Toro

3′ PARATO! Bagnolini dice di no a Weidmann!

2′ Rigore per il Torino! C’è un tocco di braccio di Bynoe!

1′ Si parte! Comincia la sfida tra Bologna e Torino!

PRIMO TEMPO

Primavera, Bologna-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 19′ Njie (T)

Primavera, Bologna-Torino: il prepartita

Ore 12 Un’ora al fischio d’inizio di Bologna-Torino, gara valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al Centro Tecnico “Niccolò Galli”, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. Non solo i tre punti: il Torino deve chiudere al meglio in ottica playoff, dove il piazzamento potrebbe fare la differenza. Il Bologna, nel limbo di classifica, ha terminato gli obiettivi da inseguire: resta solo raccogliere il massimo per chiudere in crescendo.

Primavera, Bologna-Torino: dove vederla in TV e streaming

Bologna-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su SI Solo Calcio, canale di Sportitalia disponibile col tasto rosso del televisore o in streaming.

Primavera, Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna: Bagnolini, Wallius, Raimondo, Mazia, Corazza, Bynoe, Diop, Stivanello, Rosetti, Motolese, Urbanski. A disp. Raffaelli, Franzini, Maltoni, Anatriello, Soldà, Baroncioni, Mmaee, Corsi, Bartha, Ebone. All. Vigiani.

Torino: Passador; Dembele, Dellavalle, Anton, Antolini; Savva, Ruszel, Weidmann, Njie; Dell’Aquila, Caccavo. A disp. Hennaux, Servalli, Wade, Rettore, Ansah, Corona, Vaiarelli, Silva, Ruiz, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. All. Scurto.