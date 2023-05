Lo svedese classe 2005 è una delle stelle della squadra di Scurto: tutto sul talento con il numero 29 sulle spalle

I talenti interessanti del Torino Primavera 2022/2023 sono tanti e uno di questi è sicuramente Eybi Njie, attaccante della squadra. Gioca con il numero 29 e può ricoprire vari ruoli. Il suo ruolo naturale è quello di punta centrale, ma può essere adattato sia come ala destra, sia come ala sinistra. Njie è nato il 14 maggio 2005 a Stora Tuna, in Svezia. Essendo di origine gambiana, possiede la doppia nazionalità. Ha mosso i suoi primi passi nel calcio nella squadra svedese Forssa BK. I giovani forti sono tanti e a Ivan Juric interessano, le sue parole sono state queste: “Nei prossimi 3-4 anni potremmo avere altri Buongiorno, c’è Savva che mi piace tanto, Caccavo, N’Guessan, Antolini”. Per continuità e per cambio di passo in partita, salta all’occhio anche Njie.

Il percorso al Torino

Prospetto interessante, il Torino lo preleva dagli svedesi del Forssa BK nell’estate del 2021 per aggregarlo alla formazione Under 17 granata. Dopo un’ottima stagione, nell’estate 2022 è pronto per il salto in Primavera, senza passare dall’Under 18. In questa stagione, a suon di gol e assist, ha conquistato la fiducia del mister. Si distingue inoltre per un’elevata affidabilità e disciplina in campo.