Chi è Ange N’Guessan, il difensore centrale della Primavera di Scurto che per Juric ha un grandissimo potenziale

Ange N’Guessan è nato l’1 settembre del 2003, è di nazionalità francese ed è di proprietà del Torino. Il difensore è nella rosa della Primavera: prima con Coppitelli e poi con Scurto da subito è diventato titolare ma è stato anche spesso convocato da Juric in prima squadra. N’Guessan (Angelo, lo chiama Juric) è arrivato a gennaio del 2022 nel capoluogo piemontese dopo essere cresciuto nelle giovanili del Lens. Il difensore centrale è alto 188 centimetri, cosa che gli permette di imporsi con facilità nei duelli aerei, essendo molto fisico anche i contrasti sono sicuramente annoverabili tra i suoi punti di forza. Inoltre il ragazzo è anche dotato di buona tecnica il che gli permette di impostare dalla difesa e far partire le azioni offensive dalle retrovie.

Ange N’Guessan: la sua stagione al Toro fino ad ora

Ange N’Guessan, come già detto, è diventato una colonna portante del Torino Primavera. Basta vedere che Scurto gli ha fatto giocare ben 2012 minuti spalmati in 23 presenze nella Serie A Primavera, trovando anche un gol. Inoltre il difensore francese non è mai stato sostituito in tutta la stagione. Tutte le partite iniziate da titolare le ha giocate fino al triplice fischio. Le partite saltate dal giovane sono state causate non da uno scarso rendimento, ma dal fatto che Ivan Juric l’abbia voluto con lui in diverse occasioni questa stagione. Infatti il giovane spesso ha seguito la prima squadra stando in panchina, senza mai però riuscire ad esordire. Resta uno dei profili che Juric segue con attenzione.