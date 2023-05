Tocca ai rossoblù per l’ultima trasferta di stagione dei granata, che vogliono chiudere al meglio la regular season

Ultimi due tour de force per il Torino Primavera, che domani torna in campo contro il Bologna per chiudere la questione trasferte nella regular season. Se i playoff matematicamente in tasca e il secondo posto agguantato all’ultima giornata battendo l’Udinese, fanno ben sperare, i conti restano però ancora aperti. Per metterci un punto definitivo, serve chiudere in bellezza e domani, alle 13.00 al Centro Tecnico “Niccolò Galli” arriva la prima chance per riuscirci.

Toro, sesto risultato utile consecutivo nel mirino

I granata, con la vetta della classifica ancora raggiungibile, sono reduci da cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi), che sono valsi il secondo posto. La ciliegina è arrivata infatti alla 32a giornata, che ha delineato diverse situazioni di classifica utili alla causa del Troino. Il 2-0 dei ragazzi di Scurto contro l’Udinese, ha però avuto il suo peso, segregando temporaneamente la Fiorentina in terza posizione. Le ultime due sfide diventano quindi fondamentali per poter agguantare un posto diretto in semifinale.

Primavera, Bologna senza obiettivi

Diversa è invece la situazione del Bologna di Vigiani. Vincente contro Cagliari e Atalanta, è matematicamente fuori dai playout, ma al contempo anche dai playoff. La stagione rossoblù è finita in anticipo, e vede i prossimi avversari del Toro galleggiare nel limbo con i loro 45 punti e la decima posizione. Come accaduto all’andata, chiusa con un pareggio targato Ciammaglichella-Raimondo, possono dare del filo da torcere alla formazione ospite, che dovrà stare attenta.