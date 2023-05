Torino-Udinese, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Oggi, martedì 16 maggio, scende in campo la Primavera del Torino. L’avversario è l’Udinese, che occupa la penultima posizione in classifica ed è retrocessa matematicamente in Primavera 2. I granata invece, secondi in classifica a 56 punti, a meno 4 dal Lecce primo, vogliono centrare direttamente la semifinale scudetto. Dopo il pareggio per 2-2 strappato in extremis in trasferta contro la Sampdoria, tra le mura amiche il Toro di Scurto vuole la vittoria. Calcio d’inizio alle ore 17:00, allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. Segui la cronaca in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Udinese: la diretta

3′ Fallo su Njie, punizione per i granata

1′ Si riparte! Primo pallone mosso dall’Udinese

1′ SOSTITUZIONE nell’Udinese: esce Buta, entra Nijon

1′ SOSTITUZIONE nel Torino: esce Ruiz, entra Ruszel

SECONDO TEMPO

45’+2 Termina il primo tempo

45′ Sono 2 i minuti di recupero

44′ Gran recupero difensivo di Njie

42′ Sempre il Toro ad impostare

38′ Antolini mette in mezzo dalla sinistra: Caccavo non ci arriva per un soffio

36′ Savva! Altra bella azione, stavolta il tiro del cipriota termina fuori di poco

35′ Torino che gestisce il vantaggio

34′ Centis calcia bene, palla alta sopra la traversa

32′ Ci prova da fuori Gineitis, palla larga di molto

29′ AMMONITO anche Gineitis, fallo su Castagnaviz

27′ AMMONITO Ruiz per fallo su Centis

27′ Sbaglia l’imbucata Anton, ripartono i bianconeri

24′ Weidmann, tutto solo davanti a Di Bartolo, non segna clamorosamente il gol del raddoppio

23′ Passador! Grande parata su tiro di Iob

20′ Bella azione del Torino: Dembele mette in mezzo dalla destra, Savva sottoporta è freddissimo e fa 1-0!

20′ GOOOOOOL DEL TORO! SAVVA!

17′ Prova a ripartire Caccavo, ma fa fallo su Cocetta

13′ Calcia ancora Weidmann da fuori con il destro: palla fuori

11′ Proteste del capitano Anton, che voleva un fallo, evidente nei suoi confronti di Russo

9′ Corner per l’Udinese, nulla di fatto

8′ Fallo di Nwachukwu, ripartono i granata

5′ Calcia Weidmann dal limite, Di Bartolo blocca la conclusione centrale

5′ Fase di studio delle due squadre

1′ Fallo di Anton su Russo

1′ Si parte! Primo pallone mosso dal Torino

PRIMO TEMPO

Le squadre stanno scendendo in campo

Calcio d’inizio alle ore 17

Primavera, Torino-Udinese 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 20′ Savva (T)

Ammoniti: pt 27′ Ruiz (T), pt 29′ Gineitis (T)

Torino: Passador, Anton, Gineitis, Caccavo, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Vaiarelli, Silva, Ruszel, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Centis, Bassi, Castagnaviz, Ulineia, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Iob, Russo.

: Mosca, Scaramelli, Pafundi, Di Lazzaro, Bozza, Nijon, Nuredini, De Crescenzo, Lozza.

: Sturm.

Primavera, Torino-Udinese: il prepartita

Ore 16 Un’ora al fischio d’inizio di Torino-Udinese, gara valida per la giornata 32 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obbiettivo del Torino è chiaro: difendere il secondo posto, che vale la semifinale scudetto. I ragazzi di Scurto non possono sbagliare in casa contro la squadra di Jani Sturm.

Primavera, Torino-Udinese: dove vederla in TV e streaming

Torino-Udinese Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

