Chi è Pietro Passador, considerato uno dei migliori portieri del campionato Primavera 1: carriera e caratteristiche

Pietro Passador nasce a Pordenone il 26 febbraio del 2003. Inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio con le giovanili dell’Udinese, per poi passare alla squadra della sua città: il Pordenone, appunto. Con i neroverdi è artefice di un cammino che culmina in Primavera 2, prima di compiere il grande salto nei semiprofessionisti. Nell’estate del 2021, infatti, Passador viene acquistato dalla Clodiense, club veneto che milita in Serie D. Ed è proprio nella squadra con sede a Chioggia che il ragazzo comincia a giocare con continuità: diventa in poco tempo titolare e colleziona 33 presenze in campionato, condite da ben 20 clean sheet. Attrae così l’attenzione di club più blasonati, su tutti il Catania, dominatore del girone I, e il Torino. Nonostante quella del Massimino avesse l’aria di essere una sfida stimolante per il futuro del calciatore, il classe 2003 decide di compiere un piccolo passo indietro pur di vestire la maglia granata. Nell’agosto 2022 viene acquistato dal Toro, che gli affida i pali della Primavera. Passador dimostra da subito di essere un portiere affidabile e diventa il titolarissimo della squadra.

Le caratteristiche tecniche

Seppur giovanissimo, Passador è già un gigante: è alto addirittura 1,95 e vanta una buona agilità nonostante l’imponente fisicità. È molto coraggioso sia nelle uscite alte che in quelle basse e se la cava bene con i piedi. Viene considerato come uno dei migliori portieri del campionato Primavera e non è escluso che possa in breve tempo aggregarsi alla prima squadra. Intanto, però, il talentino di Pordenone punta a chiudere nel miglior modo possibile un campionato che sta disputando da protagonista, così come i suoi compagni di squadra.