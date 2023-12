Il Torino Primavera ha chiuso l’anno solare in quinta posizione, zona playoff, vincendo l’ultima sfida contro l’Empoli

Il Torino Primavera è riuscito a battere l’Empoli per 2-1 nell’ultima sfida dell’anno solare. Con questa vittoria ha chiuso l’anno in quinta posizione, posizione che a fine stagione garantirebbe l’accesso ai playoff, che sono sicuramente un obiettivo della squadra di Giuseppe Scurto. Alla ripresa del campionato, il 6 gennaio, ci sarà la Juve: in questo ultimo turno i granata hanno rosicchiato altri due punti ai bianconeri, che inseguono a cinque punti.

Scurto soddisfatto

Lo stesso tecnico ha elogiato i suoi ragazzi dopo l’ultimo successo: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui potevamo segnare anche la seconda rete. Il pareggio arriva da una nostra disattenzione su palla inattiva dove potevamo fare meglio. Siamo stati bravi e lucidi a rimanere in partita e a trovare nuovamente il vantaggio. Nel finale abbiamo mostrato grande maturità nel difendere il risultato abbassando il baricentro. I ragazzi hanno dato tutto, questa è una vittoria molto importante contro una diretta concorrente. Ora qualche giorno di riposo e poi ci aspetta il derby al rientro”.

Il Toro Primavera è a -5 dalla prima posizione

Il Toro sta facendo molto bene in campionato, i giovani granata hanno già totalizzato 26 punti in 15 partite vincendo 7 di quelle 15 partite, pareggiandone 5 e venendo sconfitto nelle 3 restanti. A differenza della prima squadra la Primavera sembra avere il problema opposto e il pregio che manca ai grandi; infatti se la squadra di Juric segna poco e subisce pochissimi gol, al contrario i ragazzi di Scurto sono il migliore attacco del campionato con 31 gol segnati, a parimerito con l’Inter primavera. Al contrario la difesa dei piemontesi è tra le peggiori del campionato con ben 26 gol subiti nelle appena 15 partite disputate.