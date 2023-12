Torino-Empoli, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Contro l’Empoli, per dare continuità all’ultimo periodo molto positivo. Il Torino Primavera di Scurto ospita i toscani, per ottenere il sesto risultato utile consecutivo che permetterebbe ai torelli di confermare sempre più il piazzamento in zona playoff. Appuntamento alle ore 16:30 a Orbassano, per una partita che vale molto. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Empoli, il prepartita

Ore 16.00 Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento, manca meno di mezz’ora al fischio d’inizio della sfida. È un vero e proprio scontro diretto, tra due squadre in salute come dimostrato dalla classifica. I granata si trovano al 6° posto con 23 punti, uno in più degli ospiti, che oggi vogliono effettuare il sorpasso.

Primavera, Torino-Empoli: dove vederla in tv e streaming

La partita del campionato Primavera Torino-Fiorentina in diretta sarà visibile su Solocalcio, canale disponibile sull’app di Sportitalia.

Primavera Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

TORINO: In attesa

EMPOLI: In attesa

Primavera Torino-Empoli: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 16:30