I ragazzi di Giuseppe Scurto si preparano ad affrontare l’Empoli in una sfida importantissima in chiave playoff

Prosegue la preparazione del Torino Primavera in vista del prossimo impegno. I granata affronteranno l’Empoli nella gara valida per la 15ª giornata del campionato, con l’obbiettivo di difendere il sesto posto valido alla qualificazione ai playoff. La classifica, infatti, vede il Toro a 23 punti, con i toscani che inseguono prepotentemente a 22. Il calcio d’inizio è fissato per venerdì alle re 16:30.

Come arriva il Torino

Il Torino sta attraversando un gran momento di forma. Dopo un inizio di stagione complicato, i ragazzi di Scurto sembrano aver trovato la retta via. Nelle ultime 7 gare di campionato, infatti, sono arrivate 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, che hanno portato il Toro a combattere per un posto nei playoff. Ma i granata restano in corsa anche per la Coppa Italia: Savva e compagni hanno infatti eliminato l’Udinese negli ottavi di finale e ora affronteranno l’Inter capolista nei quarti. Ora sarà importante battere l’Empoli per staccare in classifica una pretendente alla corsa playoff.

Come arriva l’Empoli

Diverso il momento dell’Empoli, che ha pareggiato addirittura 6 delle ultime 9 gare di campionato. I ragazzi di Birindelli hanno ritrovato la vittoria dopo più di un mese, nell’ultima giornata sulla Sampdoria. 3-0 il risultato finale, grazie alla doppietta di Corona e alla rete di Sodero. La gara, tuttavia, è stata condizionata dall’espulsione del blucerchiato Uberti, che si è visto sventolare un cartellino rosso dopo soli 6′ minuti di gioco. Male il percorso in Coppa Italia, dalla quale i toscani sono stati eliminati dal Milan con un secco 4-0. Ma la vittoria sulla Samp ha restituito morale e ora gli azzurri affronteranno il Toro sulle ali dell’entusiasmo, con l’obbiettivo di centrare i tre punti e di scavalcare i ragazzi di Scurto.