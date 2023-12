Dopo più di 4 mesi di stop, il numero 10 della Primavera Francesco Dell’Aquila si è rivisto in campo contro l’Atalanta

La fine di un incubo. Dopo più di 4 mesi Francesco Dell’Aquila è tornato in campo. Il talentino della Primavera granata si era fermato a inizio agosto per la rottura del menisco esterno del ginocchio destro. Un infortunio gravissimo, che non ha permesso a Scurto di avere a disposizione uno dei migliori giocatori della rosa e che ha interrotto il percorso di crescita dell’attaccante. Ora tutto è finito, però, è Dell’Aquila è tornato in campo nella sfida di campionato contro l’Atalanta pareggiata per 1-1, mettendo a referto poco più di 10 minuti.

Il rendimento nella passata stagione

Nella stagione 2022/2023 Dell’Aquila è stato uno dei veri e propri leader dei torelli, arrivati a un passo dalla finale playoff del campionato Primavera. Il classe 2004 si è messo in luce con 9 gol e 1 assist nelle 32 presenze fatte nella regular season, a cui vanno aggiunte anche le 3 reti in 4 partite di Coppa Italia. Adesso il talentino è tornato a disposizione di Scurto, che gradualmente gli permetterà di aumentare il minutaggio per rientrare al meglio il prima possibile. E allora non resta che fare un in bocca al lupo a Francesco!