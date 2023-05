Classe 2004, ghanese, pescato dal Cit Turin e poi approdato al Torino nel 2021: ecco chi è Ansah

Classe 2004, nato in Ghana. Herbert Ansah è il giocatore che ieri, quando la Primavera del Toro ha staccato il pass per la semifinale scudetto, è stato protagonista con una doppietta importante e decisiva per la rimonta sull’Empoli. Non i primi gol con la Primavera per un giocatore che in due anni ha fatto la differenza prima con l’Under 18 e poi con la Primavera.

La crescita tra Under 18 e Primavera

Nel 2021/2022 eccolo al Torino. Fa parte dell’Under 18 di Asta, dove si mette in mostra a suon di gol. Saranno quindici in totale, reti che lo renderanno quindi il capocannoniere della squadra. Si guadagna proprio in quella stagione anche tre presenze con la Primavera di Coppitelli. L’anno seguente – e siamo al 2022/2023 – eccolo decisamente più protagonista con la Primavera. Inizia benissimo con tre gol nelle prime tre partite, quelle che portano in dote ai granata 9 punti: meno impiegato nell’ultimo periodo è tornato al momento giusto, con la doppietta all’Empoli che ha portato il Toro di Scurto in semifinale scudetto.