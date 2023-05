Scurto analizza la partita del Toro e la stagione: i granata, in virtù del secondo posto, andranno direttamente in semifinale

“Siamo felicissimi. È stata una partita dalle grandissime emozioni: trovarsi sotto due a zero e ribaltare il risultato all’ultimo minuto ci rende molto orgogliosi”. Così inizia ad analizzare la vittoria del Toro Primavera, Scurto: “Devo fare i complimenti a tutte le persone che hanno contribuito per rendere possibile questo successo. Il gruppo è stato fantastico per tutta la stagione ed è grazie all’apporto di tutti che siamo riusciti a superare le tante difficoltà avute in questi mesi. Andare direttamente in semifinale ci aiuta a recuperare qualche giocatore infortunato e le energie spese in questi giorni. Arrivati a questo punto dobbiamo provare a vincere lo scudetto, andremo alle fasi finali consapevoli di quello che possiamo dare”, ha concluso.