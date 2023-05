Il francese arrivato al Torino dal Troyes è tra i profili più interessanti per quanto riguarda la squadra di Scurto

Tra i giocatori che più stanno brillando all’interno della Primavera del Toro c’è senza alcuna ombra di dubbio Ali Dembélé, difensore francese classe 2004 arrivato all’ombra della Mole dal Troyes. Il terzino francese con addosso la maglia granata è stato in grado di mettersi in mostra ricordando a molti il “primo” Wilfred Singo, soprattutto grazie al suo dinamismo e alla sua esplosività, ma non solo. In più Dembélé tra le sue qualità migliori ha quella di saper saltare molto bene l’uomo. Ovviamente, come tutti i giovani, ha dei punti deboli sui quali deve lavorare per migliorare, ma i presupposti per un futuro molto roseo ci sono tutti; questo è fuori discussione.

Juric tiene sotto osservazione il percorso di crescita di Dembélé

È doveroso sottolineare che, così come sta facendo con diversi elementi della Primavera granata, Ivan Juric sta seguendo con attenzione anche il percorso di crescita che Dembélé sta portando avanti. In più bisogna dire che il difensore francese era tra i 9 giocatori della Primavera che dall’8 al 17 dicembre ha lavorato con la prima squadra nel ritiro invernale che i granata hanno svolto in Spagna a San Pedro del Pinatar. Poi Dembélé era stato successivamente convocato per la partita contro l’Hellas Verona che si è disputata a inizio gennaio. Tutti segnali che rimarcano che il giocatore ex Troyes può ambire a grandi traguardi poiché dotato di grandi qualità. Solo il tempo ci dirà dove potrà arrivare Dembélé.