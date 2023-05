Le parole di Francesco Dell’Aquila, premiato per il gol più bello del campionato, intervistato durante i Primavera Gala Awards

Francesco Dell’Aquila, attaccante della Primavera del Torino, è stato premiato per il gol più bello del campionato in Torino-Cesena. Durante la cerimonia dei Primavera Gala Awards ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La prima parte di stagione a causa della pubalgia è stata di alti e bassi. Poi dopo, grazie ad un grande lavoro ho trovato la giusta continuità. Non ci aspettavamo di arrivare in semifinale. Scurto ci aveva detto che l’obbiettivo era salvarci il prima possibile, poi le cose sono cambiate durante il campionato. A questo punto della stagione che sia Fiorentina o Roma cambia poco”.