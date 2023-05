Sono state comunicate tutte le informazioni in merito al programma delle Final Six del campionato Primavera 1

Il campionato Primavera 1 sta volgendo al termine e tra gli amanti del calcio giovanile c’è grande trepidazione per capire quale sarà la fase finale del campionato Primavera. Come ogni anno, dopo le 34 giornate di regular season, ci sarà spazio per la fase finale dove verrà decretata la squadra campione d’Italia. Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha fatto sapere che la fase finale del campionato Primavera si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Le gare andranno in scena tra il 2 e il 9 giugno 2023. Tra le compagini che disputeranno la fase finale del campionato Primavera ci sarà sicuramente anche il Toro. I granata se dovessero arrivare secondi nella regalar season giocheranno la prima partita delle fasi finali martedì 6 giugno, mentre dovessero arrivare terzi scenderanno in campo già sabato 3 giugno. Bisognerà vedere che risultato riusciranno a rimediare i granata contro l’Empoli.

Campionato Primavera: il calendario delle fasi finali

1° turno

Gara 1: 4ª classificata-5ª classificata (venerdì 2 giugno 2023)

Gara 2: 3ª classificata-6ª classificata (sabato 3 giugno 2023)

Semifinali

Semifinale A: 1ª classificata-vincente gara 1 (lunedì 5 giugno 2023)

Semifinale B: 2ª classificata-vincente gara 2 (martedì 6 giugno 2023)

Finale

Vincente Semifinale A-Vincente Semifinale B (venerdì 9 giugno 2023)

Gli orari dell’inizio delle gare verranno resi noti successivamente