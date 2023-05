Rese note le informazioni sui biglietti della Fase Finale del Campionato Primavera 1: quello che c’è da sapere sulla semifinale del Torino

Il Torino di Scurto entra nella fase clou del campionato Primavera 1. I granata, che hanno guadagnato l’accesso diretto alle semifinali, sfideranno il 6 giugno allo Stadio Ricci di Sassuolo la vincente tra Fiorentina e Roma, alle ore 20:00. I viola e i giallorossi scenderanno in campo sabato 3 giugno alle ore 16:00. Per le gare del primo turno e per le Semifinali è possibile acquistare i biglietti secondo le seguenti modalità, a partire da mercoledì 31 maggio 2023, dalle ore 18:00:

– Online sul sito Vivaticket (https://vivaticket.com)

– Presso i punti vendita Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv)

– Presso lo Store del Sassuolo (piazza Garibaldi – Sassuolo/MO)

Le modalità di vendita dei biglietti per la Finale saranno rese note successivamente.

I prezzi

TRIBUNA € 15,00

UNDER 14 € 5,00

GRADINATA € 10,00

UNDER 14 € 5,00