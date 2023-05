Il Responsabile del Settore giovanile del Torino, Ruggero Ludergnani, fa il punto della stagione del vivaio in conferenza stampa

Ruggero Ludergnani da due anni è il Responsabile del Settore giovanile del Torino, ora in conferenza stampa fa il punto sulla stagione. La prima domanda è sulla Primavera che gioca lontano da Torino: “Non è un problema di budget se non giochiamo a Torino, ci sono dei requisiti minimi che deve avere il campo stabilisti della Lega. Abbiamo cercato in ogni modo delle strutture che avessero questi requisiti. Ricordatevi che ci sono anche dei requisiti tecnici oltre che strutturali, come la qualità dei campi, degli spogliatoi, dei campi. I requisiti per giocare nel campionato Primavera sono duri, abbiamo fatto di tutto e cercheremo ancora di fare di tutto per giocare in città o vicino. E’ un grande sacrificio anche per il Torino giocare così lontano, è un sacrificio per i ragazzi non avere un grande seguito”.

Quanti osservatori ha il Torino?

“Grazie anche al presidente abbiamo messo in piedi una rete di osservatori importanti, tre scouting dedicati al reparto estero e una serie di osservatori in Italia. Forse non ci si rende conto della bella squadra che abbiamo messo in piedi”.

Dove può arrivare la Primavera?

“Siamo ovviamente contenti del cammino fatto dalla Primavera, se siamo li è normale che ci crediamo. La Primavera dl Torino al termine della regular season non è mai arrivato così in alto come quest’anno, questo è un dato di fatto”.

Com’è il livello delle altre squadre delle giovanili?

“Se domenica Ansah al 94′ non avesse fatto il gol del 3-2 adesso affronteremo un quarto di finale, non una semifinale. Io cerco di fare sempre delle valutazioni che vanno oltre il risultato o un piazzamento in classifica. Io credo che rispetto all’anno scorso abbiamo fatto dei passi avanti in tutte le categorie. Servono delle stagioni per dare tempo ai ragazzi di crescere. Io sono il primo a dire che dobbiamo ancora migliorare, abbiamo la necessità di migliorare la qualità di questi gruppi”.

Contento degli elogi di Juric e quali Primavera potremo vedere in estate in ritiro con Juric?

E’ innegabile che la soddisfazione maggiore per un Responsabile del Settore giovanile è vedere giocatori arrivare in prima squadra, è questo l’obiettivo delle giovanili. So bene da che punto siamo partiti quando siamo arrivati, mi ricordo bene la stagione passata quello che abbiamo dovuto vivere quotidianamente. Le parole di Juric ci hanno dato grande forza di voler lavorare ancora di più e grande convinzione. Lo ringrazino a nome di tutto il Settore giovanile. Gli attestati di stima da parte di chi lavora in Prima squadra fanno piacere. Il percorso fatto da Gineitis deve essere un esempio per tutti i ragazzi. Insieme a Vagnati e Moretti facciamo quasi settimanalmente il punto sui ragazzi che sono nella Primavera. Ora siamo tutti concentrati sulla semifinale e tutto il resto lo rinviamo alla fine della stagione, abbiamo però già delle idee. Poi dovremo fare i conti anche con le nuove regole”.

Ci può fare un punto sul Robaldo?

“Faccio una premessa, io rispetto i ruoli di tutti. E’ ovvio che sono a conoscenza di quello che sta succedendo ma il responsabile incaricato è Paolo Bellino. Posso dire che i lavori stanno andando avanti. Il Robaldo è un asset troppo importante per il Torino per migliorare il lavoro del Settore giovanile, per aumentare anche la competivitià sul mercato. In questi due mi sono reso conto cosa voglia dire portare in giro per l’Italia e il mondo il marchio del Torino che ha un appeal clamoroso. Avere le strutture aiuta ad accrescere l’appeal. Io spero di averlo a disposizione il prima possibile”.

Che rapporto con gli allenatori delle giovanili? E’ stato individuato chi dove sostituire Benedetti?

“Uno dei compiti più difficile è individuare all’intento del club gli allenatori migliori, che sposino la stessa idea di calcio. Noi non dobbiamo pensare alla partita della domenica ma alla crescita dei giocatori. Questo è uno dei limiti del non avere un centro sportivo, è difficile essere su tutti i campi visto che le squadre si allenano su campi diversi, per questo sto pensando di avere qualche collaboratore in più che mi aiuti perché è importante essere sempre a stretto contatto con gli allenatori. Per quanto riguarda il Responsabile della Scuola calcio, si è detto tanto su questo argomento. Da quando sono arrivato al Torino c’è stata una persona che è sempre stata super leale e super collaborativa e questa persona è Silvano Benedetti. A novembre/dicembre ci siamo messi a parlare in maniera molto sincera, lui mi ha detto che è stanco, che è diventato nonno e vede poco i nipoti, ho provato in tutti i modi di cercare di cambiare idea, ci ha provato anche il presidente Cairo anche proponendogli altri impegni. Ma adesso Silvano ha delle sue esigenze personali e lo capisco. E’ ovvio che noi abbiamo già pensato al futuro, saremo dei dilettanti se non ci avessimo pensato ma ci sono dei tempi tecnici da rispettare, di certo chi arriverà dopo Benedetti avrà una grande responsabilità. Per certi aspetti non invidio questa persona che arriverà dopo Silvano ma è lo stesso Benedetti che lo sta giù aiutando”.

Un bilancio di questi due anni e c’è la possibilità di un rinnovo?

“Sono stati due anni che sono passati in maniera veramente veloce, sono stati due anni molto, molto intesi. Soprattutto il primo anno. Il bilancio è positivo. Se penso da dove siamo partiti e dove siamo adesso sono molto contento, se mi fermo un attimo e sono lucido sono contento. Ma penso che il Torino debba e possa fare molto di più ma servono anche degli asset fondamentali per fare dei passi avanti decisivi. Il mio contratto scadrà nel 2024, c’è ancora un anno e non ci sto ancora pensando al rinnovo, quando uno lavora al settore giovanile deve darsi un po’ di tempo. Non vorrei che questo secondo posto della Primavera faccia pensare che sia tutto a posto, c’è invece ancora tanto da migliorare”.

Torino e Lecce Primavera hanno tanti stranieri in squadra, cosa hanno più i giovani stranieri da quelli italiani?

“Per cercare di raggiungere una competività in poco tempo è impensabile pensare di prendere giocatori solo in Italia. Come ha detto Corvino, in Italia i costi sono alti, chi ha quelli forti se li tiene. Quindi dove vai a prendere i giocatori? All’estero. Poi a partire dalla prossima stagione ci saranno delle modifiche al regolamento e dovremo adeguarci, dovremo porre sempre di più l’attenzione sugli italiani perché le regole delle prossime stagioni sono molto chiare. Abbiamo già fatto degli investimenti, come Gabellini che un Under 16 che gioca già in Under 18”.

Bisognerebbe investire più sul territorio?

“Non è assolutamente vero che noi non siamo attenti al territorio, abbiamo infatti inserito una figura di scouting solo per il Piemonte. E’ chiaro che per fare certe cose bisogna strutturarsi, bisogna essere radicati e bisogna sapere anche il competitor che si ha vicini. Quest’estate arriveranno anche dei ragazzi del territorio, poi io penso sempre che l’importante è che arrivino i ragazzi giusti perché siamo una società professionistica ma non è vero che non siamo attenti al territorio. Abbiamo seguito per esempio il Torneo della Regioni, l’abbiamo seguita con 5 osservatori più io Caprari e Musumeci. Noi siamo attenti al territorio e faremo in modo che ci sia ancora di più attenzione al territorio”.

Come si rimane competitivi?

“Come nelle prime squadre, anche nelle giovanili ogni giocatore vuole giocare in una squadra forte. Per essere competitivi noi dobbiamo avere strutture di primo ordine, non ci sono alternative. Il Torino ha un grandissimo appeal come nome, ma dobbiamo creare anche un grandissimo appeal per le strutture. Abbiamo un convitto che è bellissimo, uno dei più belli che colpisce tutti coloro che lo vedono. Noi in questi giorni stiamo lavorando per cercare di migliorare la qualità dei servizi nei quali i nostri giocatori si alleneranno quotidianamente. Moretti dice sempre che noi dobbiamo migliorare i servizi che mettiamo a disposizione dei giocatori per migliorare il lavoro che facciamo”.

Cosa pensa delle seconde squadre?

“Per quanto riguarda l’Under 23 vi porto una mia testimonianza. Quando si cerca di andare a convincere i giocatori ad arrivare al Torino, quello che ci viene rinfacciato è che in Italia si facciano giocare poco i giovani e i ragazzi chiedono quale sarà il percorso dopo l’Under 23. Di Scalvini che va dalla Primavera a essere titolare in Serie A ce n’è uno, anche Gineitis che in Primavera è dominante deve crescere. Avere una categoria di mezzo tra la Prima squadra e la Primavera è importante, poi però nei ragazzi bisogna crederci. Sicuramente l’Under 23 può essere la strada giusta. E’ importante che i direttori sportivi delle prime squadre credano nei settori giovanili, che siano interessati al movimento delle giovanili e abbiano voglia di sviluppare insieme un lavoro con il settore giovanile, altrimenti possiamo inserire tutte le squadre che vogliamo ma non si risolve il problema. In questo io sono fortunato e non lo dico perché con Vagnati lavoro da tanti anni ma perché sento la sensibilità verso le giovanile. Sulla riforma dei campionati, quello che dico è che dobbiamo fare in modo che la competività dei campionati resti alta”.

“Noi dobbiamo avere una visione del giocatore non sulla domenica ma sul futuro, dobbiamo cercare di lavorare più in maniera individuale e non collettiva. E’ bello vedere la squadra che gioca bene la domenica ma se lavoriamo più sul gioco della squadra e non sulla crescita individuale, l’attaccante in settimane tira in porta dieci volte. In Prima squadra poi faranno un lavoro diverso, di squadra, ma a livello delle giovanili bisogna lavorare più sulle individualità. Anche con il preparatore della Prima squadra, Paolo Barbero, abbiamo fatto un programma per far crescere i giocatori dal punto di vista fisica anche”.

Su quali principi stai lavorando?

“Per far giocare i più giovani bisogna lavorare un po’ sulla testa degli allenatori ma bisogna anche mettergli a disposizione la qualità. Savva e Nije nella prima parte della stagione non hanno giocato tanto quanto adesso, avevano bisogno di tempo. Chi ha qualità deve giocare, senza guardare la carta d’identità. Per questo dico che non bisogna guardare tanto le classifiche, noi per esempio a gennaio abbiamo spostato Percium e Desio dall’Under 17 all’Under 18 perché penso che chi è bravo debba andare a giocare con le categorie superiori. Cairo e Juric poi valutano quelle che produciamo come giocatori e non le classifiche. Io vorrei vedere una maggiore intensità, nel giocare uomo a uomo e non aspettare nelle giovanile. In Primavera ci sono state delle prestazioni dove magari non abbiamo fatto quello che volevamo, sappiamo che il nostro modo di giocare può portarci a correre dei rischi ma è quello che vogliamo”.

Vincere lo scudetto con la Primavera aumenterebbe l’appeal?

“In questo momento ho percepito che siamo considerati la più grande sorpresa tra le squadre che sono arrivate alla fase finale del campionato Primavera, da un lato questa cosa mi ha dato fastidio dall’altra mi riempie di orgoglio. Nel momento in cui riusciamo a dare continuità ai risultati qualcosa forse cambierà come appeal. Non dimentichiamo che oltre a essere arrivati in semifinale scudetto con la Primavera, quest’anno siamo arrivati anche in finale al Viareggio, finale che abbiamo poi perso immeritatamente. Ma noi dobbiamo dare continuità a questi risultati. Faccio i complimenti al mister e a tutto lo staff per essere arrivati a questo traguardo con la Primavera”.