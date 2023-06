I numeri del campionato Primavera del Torino, per quanto riguarda gol e assist: ecco chi è stato più incisivo in stagione

La regular season del campionato Primavera 1 si è conclusa, il Torino è arrivato secondo in classifica e si è qualificato direttamente alla semifinale scudetto. Martedì 6 giugno alle ore 20:00 affronterà la vincente di Fiorentina-Roma. Una stagione fantastica quella dei ragazzi di Giuseppe Scurto, capaci di collezionare 63 punti in 34 partite, in totale 54 gol fatti e 40 gol subiti in 18 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. I protagonisti sono tanti e dopo l’analisi sugli “stakanovisti” adesso è doveroso fare quella sui gol e gli assist. I dati ovviamente non riguardano anche la fase finale, che per i granata sarà composta da semifinale e eventuale finale.

I gol del Toro

Il capocannonienere dei granata, con ben 9 gol messi a segno, è il numero 10 Francesco Dell’Aquila. Uno di questi, quello contro il Cesena in casa, è stato premiato come gol più bello del campionato. Segue a 8 gol Herbert Ansah, che spesso si è rivelato decisivo da subentrato. Terzo in classifica il numero 9 Luigi Caccavo con 6 gol. Chiudono la top 5 Oliver Jurgens e Zanos Savva con 5 gol a testa.

Gli assist del Toro

Ad aver fatto più assist è stato il terzino destro numero 27 Ali Dembele, con ben 7 assist messi a referto. Segue a 6 il talento francese Daouda Weidmann. Terzo in classifica con 5 assist Oliver Jurgens. Chiudono la top 5 Eybi Njie (4 assist) e Luigi Caccavo (3 assist).