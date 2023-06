Ludergnani ha dichiarato che l’Under 23 potrebbe essere la strada giusta: anche Cairo aveva aperto alla seconda squadra

Nella giornata di ieri, mercoledì 31 maggio, Ruggero Ludergnani ha tenuto una conferenza stampa. Il responsabile del settore giovanile del Torino ha toccato molti punti, tra cui anche quello che riguarda la seconda squadra. Al momento, in Italia, solo la Juventus ha una seconda squadra (Under 23) che partecipa al campionato di Serie C. Il problema di fondo è uno: il livello della Primavera (Under 19) è troppo basso rispetto a quello della Prima Squadra. Ecco perchè servirebbe una categoria di mezzo, in un campionato competitivo, dove i ragazzi possano crescere in casa. Così ha parlato il dirigente: “Avere una categoria di mezzo tra la Prima Squadra e la Primavera è importante, poi però nei ragazzi bisogna crederci. Sicuramente l’Under 23 può essere la strada giusta”. Inoltre ha fatto notare un particolare: “Quando si cerca di andare a convincere i giocatori ad arrivare al Torino, quello che ci viene rinfacciato è che in Italia si facciano giocare poco i giovani e i ragazzi chiedono quale sarà il percorso dopo l’Under 19”. Diventa poi fondamentale il direttore sportivo della Prima Squadra, che deve essere interessato al settore giovanile.

Cairo e la sua apertura

Anche Urbano Cairo, presidente del Torino, ha dimostrato un’apertura verso l’idea della seconda squadra. Più volte gli è stata fatta la domanda e più volte ha risposto di essere interessato, ma poi non si è fatto nulla di concreto. Oltre al costo di iscrizione al campionato di 1 milione e 200 mila euro, ci sono anche i problemi legati allo stadio in cui giocare e alla rosa da rinforzare per evitare figuracce in Serie C. Il costo totale si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro.