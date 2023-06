Cominciano i playoff del campionato Primavera 1: i granata attendono di conoscere la propria avversaria in semifinale

Arriva il momento più atteso della stagione, che manca al Torino Primavera da tre anni: la fase finale. I granata, grazie al secondo posto ottenuto con una rimonta sull’Empoli all’ultima giornata, accedono in modo diretto alla semifinale. Per conoscere la prima avversaria devono però attendere domani. Oggi si aprono infatti i quarti di finale che vedranno in campo Juve e Sassuolo alle ore 16.00. Quarta e quinta in classifica, i due club sono pronti a giocarsi il tutto e per tutto per passare il turno. Ad attenderle c’è il Lecce.

Toro, Roma o Fiorentina in semifinale

A decretare però chi giocherà contro Scurto e i suoi sarà Fiorentina-Roma. La Viola che ha chiuso proprio alle spalle dei granata ma con lgi stessi punti, è rimasta dietro a causa degli scontri diretti, persi 2-1 e 3-2. Diverso è invece per la Roma, partita forte nella regular season ma che ha chiuso calando e posizionandosi sesta. L’imprevedibilità del campionato rende difficile stabilir ea priori chi passerà. Il Torino attenderà quindi il termine della partita per prepararsi al meglio pe ril proprio turno. Appuntamento a martedì 6 giugno alle ore 20