Per la cessione di Armando Izzo al Monza è questione di ore: il calciatore sta svolgendo le visite mediche e presto arriverà l’ufficialità

Manca poco per la chiusura dell’affare che porterà Armando Izzo ad essere un giocatore del Monza a titolo definitivo. I due club hanno da tempo trovato l’accordo sulla base di circa 3 milioni di euro e il difensore sta svolgendo in questi momenti le visite mediche per la sua nuova squadra. In caso di esito positivo Izzo firmerà poi il contratto triennale che lo porterà a giocare sotto la guida tecnica di Raffaele Palladino. Il classe 1992 saluterà dopo 5 anni in granata, con cui ha disputato 115 partite e realizzato 9 gol e 1 assist.