In un’intervista il direttore sportivo del Bologna ha dichiarato che mancano solo i dettagli e Doig sarà un nuovo giocatore del Torino

Altro colpo di mercato in arrivo per il Torino. Dopo gli ultimi giorni di trattative con il Verona, sembra sempre più vicino l’arrivo di Doig. I club sembrano aver trovato il giusto accordo, una formula che possa accontentare entrambi, senza inserire alcuna contropartita all’interno dell’operazione. Lo ha confermato anche Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha dichiarato: “Doig andrà al Torino”. I rossoblù, infatti, rappresentavano la concorrenza per i granata nella corsa allo scozzese, ma le parole del direttore sportivo fanno pensare a un passo indietro. Solo questione di tempo, dunque, e Doig sarà un nuovo giocatore della rosa di Juric.