Proseguono i contatti tra Torino e Hellas Verona per Doig: i granata vogliono chiudere l’operazione il prima possibile

Prosegue in maniera lineare il calciomercato del Toro. Dopo aver chiuso e ufficializzato gli acquisti di Popa, Bellanova e Haveri i granata insistono su altri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la fascia sinistra. Proseguono, infatti, senza grossi intoppi i contatti con il Verona per Josh Doig. Lo scozzese è la priorità in questo momento per il mercato portato avanti da Davide Vagnati, che sta cercando di concludere questa operazione prima di proiettarsi su altri giocatori. Sembrano infatti non andare avanti in questo momento i dialoghi con la Salernitana per Mazzocchi. Il capitano dei campani è considerato un’alternativa all’esterno britannico più che un giocatore complementare, ed è questo il motivo per cui in questi giorni Vagnati non ha avuto contatti con De Sanctis.

L’obiettivo è chiudere il prima possibile

Torino e Verona hanno continuato a incontrarsi nelle ultime ore, per cercare di trovare una formula che possa accontentare entrambi i club e trovare un accordo il prima possibile. L’obiettivo di Vagnati, infatti, è quello di consegnare a Juric il giocatore già nella prima settimana di preparazione estiva – la rosa del Toro si incontrerà lunedì 10 luglio al Filadelfia prima di partire per Pinzolo – in modo da poter conoscere sin da subito l’ambiente e lavorare con i nuovi compagni. In caso di un’ulteriore fumata grigia, invece, è molto probabile che lo scozzese raggiunga i suoi nuovi compagni direttamente nel ritiro di Pinzolo. C’è una distanza minima da limare con gli scaligeri, con la trattativa che potrebbe chiudersi a 7 milioni più bonus dopo gli avvicinamenti delle ultime ore. In questo modo, Doig rappresenterebbe un innesto importante per il nuovo corso granata. Una nuova freccia da inserire nell’arco di Juric che, insieme a Bellanova, potrebbe contare su due esterni di corsa e fisici.